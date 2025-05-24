«В глубине души мой дом — Лондон». Норрис — о жизни в Монако

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о жизни в Монако.

«Я никогда раньше не презентовал ливреи подобным образом. Думаю, это немного странно, не так ли? Но это круто. Всё ощущается по-другому. Если бы вы спросили меня, когда я был ребёнком: «Это то, о чём ты мечтаешь?» Не думаю, что я бы сказал «да», потому что, на мой взгляд, я вообще не мечтал об этом.

Что касается Монако, то всё ещё странно называть это место своим домом, но именно здесь я живу бóльшую часть времени. Думаю, что все всегда будут знать, и я всегда буду знать, что в глубине души мой дом — в Великобритании.

В Монако много разных людей, занимающихся теннисом, футболом, другими видами спорта, которые живут здесь и как бы называют это место своим домом. Да, это милое и красивое место, не могу жаловаться, но в глубине души я всегда знал, что Лондон — это то, что я люблю больше всего», — приводит слова Норриса издание ESPN.