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ФИА ужесточила требования к пилотам в Монако из-за постоянных срезок в 10-м повороте

ФИА ужесточила требования к пилотам в Монако из-за постоянных срезок в 10-м повороте
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Международная автомобильная федерация (ФИА) ужесточила рекомендации для гоночного директора из-за постоянных срезок пилотов Формулы-1 в шикане 10-го и 11-го поворота на трассе в Монако.

Издание PlanetF1 сообщило, что теперь, в случае срезки этой шиканы и итоговом выигрыше позиции, гонщики обязаны пропустить своего оппонента на короткой прямой, ведущей к 12-му повороту. Иначе стюарды выпишут штраф.

Во время второй пятничной практики двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» жаловался по радио на своих соперников: «Никто не проходит 10-й поворот, они проезжают шикану прямо. Это так отвлекает. Почему они пропускают поворот? Почему вам это разрешено?»

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