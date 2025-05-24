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Баттон предложил запретить командам Формулы-1 менять пилотов по ходу сезона

Баттон предложил запретить командам Формулы-1 менять пилотов по ходу сезона
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Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон заявил, что командам «Королевских гонок» должно быть запрещено менять пилотов по ходу сезона на фоне ситуации в «Альпин», когда место Джека Дуэна занял Франко Колапинто.

«Колапинто был невероятно быстр, когда в прошлом году попал в «Уильямс», и сразу же добился высоких результатов. Поэтому я понимаю, почему вы захотели перевести Дуэна в тест-пилоты, готовым к тому, чтобы сесть за руль прямо сейчас.

Но да, уволить Джека после нескольких гонок – это слишком жёстко. Я считаю, что должно быть правило, согласно которому вы не имеете права менять пилотов в течение сезона. Это как гарантированный контракт на весь сезон», — приводит слова Баттона издание Formule1.

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