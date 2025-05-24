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Формула-3 — результаты спринта в Монако

Стенсхорн выиграл спринт Ф-3 в Монако, Тапонен — второй, ван Хупен — третий
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В субботу, 24 мая, в Монако прошёл спринт четвёртого этапа Формулы-3 сезона 2025 года, победу в котором одержал норвежский пилот «Хайтека» Мартиниус Стенсхорн. Второе место занял пилот академии «Феррари» Туукка Тапонен из «АРТ Гран-при». Третий — напарник Тапонена Лоуренс ван Хупен.

На первом круге спринт-заезда с дистанции сошли сразу 5 пилотов из 30. Самое крупное столкновение произошло в девятом повороте на подъезде к туннелю.

Формула-3. Монако. Спринт

1. Мартиниус Стенсхорн («Хайтек») — 23 круга.
2. Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +2.2.
3. Лоуренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +4.7.
4. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +6.0.
5. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») +6.3.
6. Чарли Вурц («Трайдент») +8.4.
7. Рафаэл Камара («Трайдент») +8.7.
8. Мари Бойя («Кампос») +10.6.
9. Луи Шарп («Роден») +12.2.
10. Каллум Войзин («Роден») +12.9.

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