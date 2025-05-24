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Стенсхорн выиграл спринт Ф-3 в Монако, Тапонен — второй, ван Хупен — третий

В субботу, 24 мая, в Монако прошёл спринт четвёртого этапа Формулы-3 сезона 2025 года, победу в котором одержал норвежский пилот «Хайтека» Мартиниус Стенсхорн. Второе место занял пилот академии «Феррари» Туукка Тапонен из «АРТ Гран-при». Третий — напарник Тапонена Лоуренс ван Хупен.

На первом круге спринт-заезда с дистанции сошли сразу 5 пилотов из 30. Самое крупное столкновение произошло в девятом повороте на подъезде к туннелю.

Формула-3. Монако. Спринт

1. Мартиниус Стенсхорн («Хайтек») — 23 круга.

2. Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +2.2.

3. Лоуренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +4.7.

4. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +6.0.

5. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») +6.3.

6. Чарли Вурц («Трайдент») +8.4.

7. Рафаэл Камара («Трайдент») +8.7.

8. Мари Бойя («Кампос») +10.6.

9. Луи Шарп («Роден») +12.2.

10. Каллум Войзин («Роден») +12.9.