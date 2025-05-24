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Норрис: не задумывался о титуле, пока люди не заговорили об этом

Норрис: не задумывался о титуле, пока люди не заговорили об этом
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о борьбе за личный титул.

«Честно говоря, я не задумывался о титуле, пока люди не заговорили об этом. Знаете, в этом нет ничего плохого, потому что приятно, когда об этом иногда напоминают. Просто это никогда не приходило мне в голову в первую очередь, это никогда не было той мыслью, с которой я готовлюсь к выходным, понимаете?

И это позитивный момент, приятно осознавать, что именно этого все ожидают, и это относится ко мне. Когда тебе что-то напоминают или ты думаешь о таких вещах, это хороший стимул, потому что ты думаешь: «Что ж, это возможность для меня стать чемпионом мира», а это то, что не многим людям удаётся сказать. Так что приятно, когда мне напоминают об этих вещах, но я не хожу постоянно с этой мыслью», — приводит слова Норриса издание ESPN.

В данный момент в Монако проходит третья тренировка.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 3
24 мая 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:10.953
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.280
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.294
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