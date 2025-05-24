Йос Ферстаппен объяснил, почему до Монако не приезжал на этапы Ф-1 в этом сезоне

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл», прокомментировал своё первое появление в паддоке серии на Гран-при Монако. Последний раз он был в боксах на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Люди что-то придумывают. Мы общаемся каждый день, и наша связь очень крепка. Но у Макса тоже есть своя жизнь, и я не хочу быть отцом, который во все вмешивается. За эти годы я научился тому, что нужно пускать всё на самотёк.

Моё отсутствие в паддоке также было связано с моими раллийными гонками, которые мне действительно нравятся. Кроме того, у моей жены проблемы со здоровьем, поэтому я тоже хочу быть рядом с ней. Думаю, все также знают, что я считаю Формулу-1 менее увлекательной средой, чем раньше.

Но самое главное, что Макс находится на своём месте, и всё идёт своим чередом. Мне не обязательно там присутствовать. Я легко могу прожить без Формулы-1, если можно так выразиться», — приводит слова Йоса Ферстаппена издание De Telegraaf.