Леклер — лучший в третьей практике ГП Монако, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон разбил болид

В субботу, 24 мая, в Монако завершилась третья и заключительная практика восьмого этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Монако, лучшее время в которой показал монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари». Второй результат у Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Третий — Ландо Норрис («Макларен»).

Ферстаппен показал своё лучшее время на шинах «медиум», в то время как остальные на «софте». Менее, чем за две минуты до конца сессии, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон разбил болид, чем спровоцировал красные флаги.

Формула-1. Гран-при Монако. Третья практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:10.953.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.280.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.294.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.445.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.563.

6. Александер Албон («Уильямс») +0.715.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.861.

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.940.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.999.

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.060

11. Джордж Расселл («Мерседес») +1.113.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.148.

13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.172.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1.241.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.249.

16. Оливер Берман («Хаас») +1.298.

17. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.318.

18. Эстебан Окон («Хаас») +1.546.

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.648.

20. Франко Колапинто («Альпин») +1.898.