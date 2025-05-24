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Формула-1 — Гран-при Монако — результаты третьей тренировки

Леклер — лучший в третьей практике ГП Монако, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон разбил болид
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В субботу, 24 мая, в Монако завершилась третья и заключительная практика восьмого этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Монако, лучшее время в которой показал монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари». Второй результат у Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Третий — Ландо Норрис («Макларен»).

Ферстаппен показал своё лучшее время на шинах «медиум», в то время как остальные на «софте». Менее, чем за две минуты до конца сессии, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон разбил болид, чем спровоцировал красные флаги.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 3
24 мая 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:10.953
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.280
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.294

Формула-1. Гран-при Монако. Третья практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:10.953.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.280.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.294.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.445.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.563.
6. Александер Албон («Уильямс») +0.715.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.861.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.940.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.999.
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.060
11. Джордж Расселл («Мерседес») +1.113.
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.148.
13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.172.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1.241.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.249.
16. Оливер Берман («Хаас») +1.298.
17. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.318.
18. Эстебан Окон («Хаас») +1.546.
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.648.
20. Франко Колапинто («Альпин») +1.898.

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