«У меня заканчиваются идеи». Расселл выразил недовольство команде в 3-й практике Монако

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», остался недоволен темпом болида немецкого коллектива во время третьей практики восьмого этапа «Королевских гонок» Гран-при Монако.

«Скажите мне, чего вы хотите, потому что на данный момент мы ни к чему не пришли, и у меня заканчиваются идеи для этой сессии», — сказал Джордж по командному радио.

Формула-1. Гран-при Монако. Третья практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:10.953.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.280.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.294.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.445.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.563.

6. Александер Албон («Уильямс») +0.715.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.861.

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.940.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.999.

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.060

11. Джордж Расселл («Мерседес») +1.113.