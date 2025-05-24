«У меня заканчиваются идеи». Расселл выразил недовольство команде в 3-й практике Монако

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», остался недоволен темпом болида немецкого коллектива во время третьей практики восьмого этапа «Королевских гонок» Гран-при Монако.
«Скажите мне, чего вы хотите, потому что на данный момент мы ни к чему не пришли, и у меня заканчиваются идеи для этой сессии», — сказал Джордж по командному радио.
Формула-1. Гран-при Монако. Третья практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:10.953.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.280.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.294.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.445.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.563.
6. Александер Албон («Уильямс») +0.715.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.861.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.940.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.999.
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.060
11. Джордж Расселл («Мерседес») +1.113.
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