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«Это его ошибка». Баттон прокомментировал аварию Хэмилтона в 3-й практике Монако

«Это его ошибка». Баттон прокомментировал аварию Хэмилтона в 3-й практике Монако
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Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон прокомментировал аварию 40-летнего пилота и семикратного обладателя титула «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, в которую он попал в концовке третьей практики Гран-при Монако.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 3
24 мая 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:10.953
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.280
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.294

«Я не знаю, что он собирался делать, если не пытался избежать аварии со впереди идущими болидами. Вот в чём проблема. Вы едете на такой высокой скорости, на пределе, а впереди вас машина, которая лишает вас всей прижимной силы при входе.

Это определённо ошибка Льюиса, но в тот момент ситуация была для него непростой. Потеря прижимной силы явно повредила ему в этом месте», — приводит слова Баттона издание Sky Sports.

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