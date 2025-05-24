«Это его ошибка». Баттон прокомментировал аварию Хэмилтона в 3-й практике Монако

Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон прокомментировал аварию 40-летнего пилота и семикратного обладателя титула «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, в которую он попал в концовке третьей практики Гран-при Монако.

Фото: Кадр из трансляции

«Я не знаю, что он собирался делать, если не пытался избежать аварии со впереди идущими болидами. Вот в чём проблема. Вы едете на такой высокой скорости, на пределе, а впереди вас машина, которая лишает вас всей прижимной силы при входе.

Это определённо ошибка Льюиса, но в тот момент ситуация была для него непростой. Потеря прижимной силы явно повредила ему в этом месте», — приводит слова Баттона издание Sky Sports.