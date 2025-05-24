Сайнс и Колапинто избежали наказания за обгон под красными флагами в Монако

30-летний испанский гонщик Карлос Сайнс, представляющий команду «Уильямс», и 21-летний аргентинский пилот Франко Колапинто из «Альпин» избежали наказания за обгон под красными флагами во время второй и третьей практики восьмого этапа Формулы-1 Гран-при Монако.

«Пока болид №55 направлялся ко второму повороту, заезд был прерван красными флагами. Когда это произошло, Карлос Сайнс находился очень близко к автомобилю №43 (42 метра). «Уильямс» двигался со значительной скоростью, превышавшей 250 км/ч. Болид №43, с другой стороны, ехал на медленном круге по левой стороне трассы.

Как только был показан красный флаг, машина №55 немедленно приняла меры для безопасного снижения скорости, как того требует статья 2.5.4.1 b Приложения H к Международному спортивному кодексу. Между двумя автомобилями была значительная разница в скорости, и обгон был неизбежным следствием этой разницы и расстояния между автомобилями. В сложившихся обстоятельствах мы не предприняли никаких дальнейших санкций», — говорится в заявлении ФИА.

Колапинто же в третьей практике обогнал Лэнса Стролла из «Астон Мартин» в 11-м повороте. Стюарды изучили видеозаписи и увидели, что на посту маршала справа от машины аргентинца всё ещё был синий флаг, а световая панель показывала синий сигнал и только затем переключилась на красный.