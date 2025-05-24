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Сайнс и Колапинто избежали наказания за обгон под красными флагами в Монако

Сайнс и Колапинто избежали наказания за обгон под красными флагами в Монако
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30-летний испанский гонщик Карлос Сайнс, представляющий команду «Уильямс», и 21-летний аргентинский пилот Франко Колапинто из «Альпин» избежали наказания за обгон под красными флагами во время второй и третьей практики восьмого этапа Формулы-1 Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 3
24 мая 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:10.953
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.280
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.294

«Пока болид №55 направлялся ко второму повороту, заезд был прерван красными флагами. Когда это произошло, Карлос Сайнс находился очень близко к автомобилю №43 (42 метра). «Уильямс» двигался со значительной скоростью, превышавшей 250 км/ч. Болид №43, с другой стороны, ехал на медленном круге по левой стороне трассы.

Как только был показан красный флаг, машина №55 немедленно приняла меры для безопасного снижения скорости, как того требует статья 2.5.4.1 b Приложения H к Международному спортивному кодексу. Между двумя автомобилями была значительная разница в скорости, и обгон был неизбежным следствием этой разницы и расстояния между автомобилями. В сложившихся обстоятельствах мы не предприняли никаких дальнейших санкций», — говорится в заявлении ФИА.

Колапинто же в третьей практике обогнал Лэнса Стролла из «Астон Мартин» в 11-м повороте. Стюарды изучили видеозаписи и увидели, что на посту маршала справа от машины аргентинца всё ещё был синий флаг, а световая панель показывала синий сигнал и только затем переключилась на красный.

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