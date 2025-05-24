Майни одержал победу в спринте Формулы-2 в Монако, Мини — второй, Браунинг — третий

В субботу, 24 мая, в Монако прошёл спринт четвёртого этапа Формулы-2 сезона 2025 года, победу в котором одержал индийский пилот команды «ДАМС» Куш Майни. Второй результат показал представитель «Премы» Габриеле Мини. Третий — Люк Браунинг из «Хайтека».
Юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад финишировал третьим, но получил штраф в 10 секунд за столкновение с Браунингом на старте заезда.
Формула-2. Монако. Спринт
1. Куш Майни («ДАМС») — 30 кругов.
2. Габриеле Мини («Према») +3.7.
3. Люк Браунинг («Хайтек») +7.2.
4. Джек Кроуфорд («ДАМС») +10.4.
5. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +11.2.
6. Себастьян Монтойя («Према») +11.9.
7. Леонардо Форнароли («Инвикта») +13.2.
8. Арвид Линдблад («Кампос») +13.7.
9. Алекс Данн («Роден») +27.2.
10. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») +28.6.
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