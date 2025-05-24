Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-2 — Монако — результаты спринта

Майни одержал победу в спринте Формулы-2 в Монако, Мини — второй, Браунинг — третий
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 24 мая, в Монако прошёл спринт четвёртого этапа Формулы-2 сезона 2025 года, победу в котором одержал индийский пилот команды «ДАМС» Куш Майни. Второй результат показал представитель «Премы» Габриеле Мини. Третий — Люк Браунинг из «Хайтека».

Юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад финишировал третьим, но получил штраф в 10 секунд за столкновение с Браунингом на старте заезда.

Формула-2 2025. Этап 5, Монте-Карло, Монако
Гран-при Монако. Спринт (30 кругов)
24 мая 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Куш Майни
DAMS
2
Габриеле Мини
Prema Racing
+3.7
3
Люк Браунинг
Hitech Pulse-Eight
+7.2

Формула-2. Монако. Спринт

1. Куш Майни («ДАМС») — 30 кругов.
2. Габриеле Мини («Према») +3.7.
3. Люк Браунинг («Хайтек») +7.2.
4. Джек Кроуфорд («ДАМС») +10.4.
5. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +11.2.
6. Себастьян Монтойя («Према») +11.9.
7. Леонардо Форнароли («Инвикта») +13.2.
8. Арвид Линдблад («Кампос») +13.7.
9. Алекс Данн («Роден») +27.2.
10. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») +28.6.

Материалы по теме
Стенсхорн выиграл спринт Ф-3 в Монако, Тапонен — второй, ван Хупен — третий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android