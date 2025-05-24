«Не стоит ехать в отпуск вместе». Йос Ферстаппен — об отношениях с Кристианом Хорнером

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл», высказался о своих взаимоотношениях с руководителем австрийского коллектива Кристианом Хорнером.

«Я не думаю, что нам стоит отправляться в отпуск вместе. Но, в конце концов, я здесь не работаю, а он руководитель команды Макса. Должно быть взаимное уважение, и это так.

Вместе с Раймондом [Вермюленом] я принимаю участие в развитии карьеры Макса, и важно, чтобы между всеми сторонами были хорошие отношения. Действительно, между мной и Кристианом многое произошло, но это уже не имеет значения. Я прямолинеен и говорю то, что думаю. Они просто должны принять это во внимание. Я не собираюсь меняться. Ни для кого», — приводит слова Ферстаппена-старшего издание De Telegraaf.

По ходу сезона-2024 в СМИ неоднократно ходили слухи о конфликте между Йосом и Кристианом, а сам Ферстаппен-старший неоднократно критиковал Хорнера.