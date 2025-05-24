Эдриан Ньюи назвал серьёзнейшую проблему «Астон Мартин»

Именитый британский конструктор Эдриан Ньюи высказался о проблемах, с которыми сталкивается команда «Астон Мартин».

«Все были очень гостеприимны. Мне было очень легко освоиться в команде. Думаю, моей первой задачей, очевидно, было попытаться понять, как работает команда, её сильные и слабые стороны, и поработать как раз с сильными сторонами, а также разработать план того, как нам усилить слабые стороны. Думаю, будет справедливо сказать, что некоторые из наших инструментов очень слабы, особенно симулятор. Это требует большой работы.

Сейчас наш симулятор совершенно не коррелирует данные, а это фундаментальный инструмент для исследований, так что отсутствие нормального симулятора является серьёзным ограничением. Нам нужно будет обойти эти ограничения, а затем разработать план, как довести ситуацию до нужного уровня, но это, вероятно, будет проект продолжительностью в два года», — приводит слова Эдриана Ньюи RacingNews365.