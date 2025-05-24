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Антонелли разбил машину в квалификации Гран-при Монако

Антонелли разбил машину в квалификации Гран-при Монако
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли разбил машину в концовке первого сегмента квалификации Гран-при Монако. Антонелли задел стены в шикане с внутренней стороны и сломал подвеску.

На момент аварии итальянца первый сегмент квалификации был уже окончен, Андреа Кими на тот момент занимал 15-е место. Таким образом, пилот «Мерседеса» сумел пройти во второй сегмент квалификации, однако не примет в нём участия из-за повреждения автомобиля.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).

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