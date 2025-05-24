У Расселла возникли технические проблемы, оба «Мерседеса» закончили квалификацию досрочно

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл не сумел проехать быстрый круг во втором сегменте квалификации Гран-при Монако. На машине Расселла возникли технические проблемы, из-за чего он остановился в тоннеле. Расселл покинул автомобиль, не сумев его перезапустить, сессия остановлена красными флагами. Расселл не сможет продолжить квалификацию и останется на 14-й позиции.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Монако.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).