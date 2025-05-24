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У Расселла возникли технические проблемы, оба «Мерседеса» закончили квалификацию досрочно

У Расселла возникли технические проблемы, оба «Мерседеса» закончили квалификацию досрочно
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл не сумел проехать быстрый круг во втором сегменте квалификации Гран-при Монако. На машине Расселла возникли технические проблемы, из-за чего он остановился в тоннеле. Расселл покинул автомобиль, не сумев его перезапустить, сессия остановлена красными флагами. Расселл не сможет продолжить квалификацию и останется на 14-й позиции.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).

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