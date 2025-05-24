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Норрис выиграл квалификацию Гран-при Монако, Леклер — второй, Пиастри — третий

Норрис выиграл квалификацию Гран-при Монако, Леклер — второй, Пиастри — третий
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Монако. Вторую позицию по итогам квалификации занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал напарник Норриса Оскар Пиастри.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал четвёртым, действующий и четырёхкратный обладатель титула Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал пятым.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

Неудачно квалификация сложилась для обоих пилотов «Мерседеса» — Андреа Кими Антонелли разбил машину в концовке первого сегмента квалификации, а на машине Джорджа Расселла возникла проблема с батареей в начале второго сегмента.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.954.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.109.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.175.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.428.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.715.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.969.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.970.
8. Эстебан Окон («Хаас») +0.988.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.175.
10. Александр Албон («Уильямс») +1.259.

После второго сегмента выбыли:

11. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:11.362.
12. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:11.415.
13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:11.596.
14. Джордж Расселл («Мерседес») — без времени.
15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — без времени.

После первого сегмента выбыли:

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:11.902.
17. Оливер Берман («Хаас») — 1:11.979.
18. Пьер Гасли («Альпин») — 1:11.994.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.563.
20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:12.597.

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