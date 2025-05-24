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Норрис выиграл квалификацию Гран-при Монако, Леклер — второй, Пиастри — третий

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Монако. Вторую позицию по итогам квалификации занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал напарник Норриса Оскар Пиастри.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал четвёртым, действующий и четырёхкратный обладатель титула Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал пятым.

Неудачно квалификация сложилась для обоих пилотов «Мерседеса» — Андреа Кими Антонелли разбил машину в концовке первого сегмента квалификации, а на машине Джорджа Расселла возникла проблема с батареей в начале второго сегмента.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.954.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.109.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.175.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.428.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.715.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.969.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.970.

8. Эстебан Окон («Хаас») +0.988.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.175.

10. Александр Албон («Уильямс») +1.259.

После второго сегмента выбыли:

11. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:11.362.

12. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:11.415.

13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:11.596.

14. Джордж Расселл («Мерседес») — без времени.

15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — без времени.

После первого сегмента выбыли:

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:11.902.

17. Оливер Берман («Хаас») — 1:11.979.

18. Пьер Гасли («Альпин») — 1:11.994.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.563.

20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:12.597.