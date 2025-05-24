Пиастри: в этот уикенд, по-моему, я касался стен чаще, чем за всю свою карьеру

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, в которой он занял третью позицию.

«Напряжённая квалификация — как и всегда здесь. Немного напомнило мне прошлый год. Мой первый круг был хорошим, а на втором я ошибся в шикане и потерял немного времени. Победить Ландо сегодня было трудно, он молодец. Но в целом я доволен. Для нас уикенд проходил довольно сложно, так что я думаю, что у нас достойный результат. В этот уикенд, по-моему, я касался стен чаще, чем за всю свою карьеру. В квалификации я чувствовал себя увереннее, но для этого пришлось поработать», — сказал Оскар Пиастри в интервью после квалификации.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал напарник Пиастри Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит пилот «Феррари» Шарль Леклер.