Пиастри: в этот уикенд, по-моему, я касался стен чаще, чем за всю свою карьеру

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, в которой он занял третью позицию.
«Напряжённая квалификация — как и всегда здесь. Немного напомнило мне прошлый год. Мой первый круг был хорошим, а на втором я ошибся в шикане и потерял немного времени. Победить Ландо сегодня было трудно, он молодец. Но в целом я доволен. Для нас уикенд проходил довольно сложно, так что я думаю, что у нас достойный результат. В этот уикенд, по-моему, я касался стен чаще, чем за всю свою карьеру. В квалификации я чувствовал себя увереннее, но для этого пришлось поработать», — сказал Оскар Пиастри в интервью после квалификации.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал напарник Пиастри Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит пилот «Феррари» Шарль Леклер.
- 24 мая 2025
-
19:40
-
19:23
-
19:21
-
19:17
-
19:09
-
18:57
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:18
-
17:40
-
17:24
-
17:08
-
16:49
-
16:15
-
16:05
-
15:55
-
15:39
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
13:55
-
13:02
-
12:33
-
12:09
-
11:54
-
11:44
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
09:57
-
09:41
-
08:00
-
00:42
-
00:33