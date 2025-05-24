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Пиастри: в этот уикенд, по-моему, я касался стен чаще, чем за всю свою карьеру

Пиастри: в этот уикенд, по-моему, я касался стен чаще, чем за всю свою карьеру
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, в которой он занял третью позицию.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

«Напряжённая квалификация — как и всегда здесь. Немного напомнило мне прошлый год. Мой первый круг был хорошим, а на втором я ошибся в шикане и потерял немного времени. Победить Ландо сегодня было трудно, он молодец. Но в целом я доволен. Для нас уикенд проходил довольно сложно, так что я думаю, что у нас достойный результат. В этот уикенд, по-моему, я касался стен чаще, чем за всю свою карьеру. В квалификации я чувствовал себя увереннее, но для этого пришлось поработать», — сказал Оскар Пиастри в интервью после квалификации.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал напарник Пиастри Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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