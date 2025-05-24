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Леклер прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Монако

Леклер прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место по итогам квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

«Всегда кажется, что можно было добиться большего, но, думаю, в этот раз у нас был хороший круг и большего добиться мы не могли. Немного обидно, что первый круг получился таким, потому что хороший первый круг даёт тебе уверенность в решающей попытке, а у меня её не было — на втором секторе я упёрся в трафик. Но что есть, то есть, хотя, разумеется, я расстроен.

Мы знаем, что машина в этом году не позволяет нам бороться за победы, но в этот уикенд она вела себя здорово. Но при старте со второго места здесь выйти на первое сложнее. В целом мне нравятся уличные трассы, нравится атаковать в квалификации и рисковать на пределе. В большинстве случае это окупается, иногда — нет. Но я горжусь нашим сегодняшним результатом — на бумаге уикенд выглядел очень трудным для нас. В конце концов, второе место — не так уж и плохо», — сказал Леклер в интервью после квалификации.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал его напарник Оскар Пиастри.

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