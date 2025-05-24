Норрис прокомментировал поул на Гран-при Монако

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако.
«Долго пришлось ждать поула. Но я доволен, особенно на фоне проблем, которые я испытывал в последние месяцы. Монако — замечательное место, самая сложная трасса, чтобы бороться за поул, особенно против местного героя. Я горжусь всей командой, мы упорно работали последние месяцы, и я рад.
Наша тактика с двумя быстрыми кругами на одном комплекте в концовке не была рискованной, мы готовились к этому ещё до начала квалификации, и в итоге это был наилучший подход. Команда великолепно справилась, большое спасибо всем — и здесь, и в штаб-квартире. Такие дни не приходят легко, так что я горжусь всеми», — сказал Норрис в интервью после квалификации.
Напомним, вторым по итогам квалификации стал Шарль Леклер из «Феррари», третьим стал напарник Норриса Оскар Пиастри.
- 24 мая 2025
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