Норрис прокомментировал поул на Гран-при Монако

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако.

«Долго пришлось ждать поула. Но я доволен, особенно на фоне проблем, которые я испытывал в последние месяцы. Монако — замечательное место, самая сложная трасса, чтобы бороться за поул, особенно против местного героя. Я горжусь всей командой, мы упорно работали последние месяцы, и я рад.

Наша тактика с двумя быстрыми кругами на одном комплекте в концовке не была рискованной, мы готовились к этому ещё до начала квалификации, и в итоге это был наилучший подход. Команда великолепно справилась, большое спасибо всем — и здесь, и в штаб-квартире. Такие дни не приходят легко, так что я горжусь всеми», — сказал Норрис в интервью после квалификации.

Напомним, вторым по итогам квалификации стал Шарль Леклер из «Феррари», третьим стал напарник Норриса Оскар Пиастри.