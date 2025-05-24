В Италии представлен суперкар мощностью 2157 лошадиных сил

Итальянская компания Giamaro Automobili представила два своих первых автомобиля, и один из них — это суперкар Katla с двигателем мощностью 2157 лошадиных сил. Кроме него, Giamaro намерены выпустить экстремальный кроссовер под названием Albor.

Giamaro Katla Фото: Giamaro

Giamaro Katla построен на базе монокока из углеродного волокна и оснащается 7-литровым двигателем V12 с четырьмя турбинами. Силовая установка разработана инженерами Giamaro и в базовой конфигурации выдаёт 1670 л. с., однако в наиболее экстремальном варианте его мощность достигает 2157 сил, а крутящий момент составляет 2008 Нм. Двигатель комплектуется семиступенчатой механической передач, но в будущем будет доступен вариант с 11-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

Giamaro Katla Фото: Giamaro

Создатели отмечают, что при угле развала цилиндров в 120 градусов двигатель позволяет снизить центр тяжести. Развесовка автомобиля по осям — 42:58. Также отмечается, что аэродинамический коэффициент сопротивления воздуху составляет 0,33. Масса автомобиля — 1450 кг.

Giamaro Albar Фото: Giamaro

Giamaro Albor будет оснащаться тем же двигателем, что и Katla, однако более подробная информация о нём будет представлена позже.