Ферстаппен: не был удивлён отсутствием темпа у «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятую позицию по итогам квалификации Гран-при Монако.
«Основная потеря времени была на втором секторе. Все повороты, где нужно механическое сцепление с трассой, которого у нас не было. Я не мог найти больше времени на круге в сравнении с тренировкой. Каждый раз, когда мне приходилось атаковать поребрик, сцепления не было.
Как только мы начали квалификацию и я увидел, как прибавили соперники, я понял, что это не наша борьба. Я не был удивлён отсутствием темпа. Наша машина не очень хороша на низкой скорости. В этом году в квалификациях между несколькими машинами очень плотная борьба, так что, если вам не хватает баланса или чувства машины, вы не можете бороться за высокое место», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
- 24 мая 2025
-
19:40
-
19:23
-
19:21
-
19:17
-
19:09
-
18:57
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:18
-
17:40
-
17:24
-
17:08
-
16:49
-
16:15
-
16:05
-
15:55
-
15:39
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
13:55
-
13:02
-
12:33
-
12:09
-
11:54
-
11:44
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
09:57
-
09:41
-
08:00
-
00:42
-
00:33