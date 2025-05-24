Ферстаппен: не был удивлён отсутствием темпа у «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятую позицию по итогам квалификации Гран-при Монако.

«Основная потеря времени была на втором секторе. Все повороты, где нужно механическое сцепление с трассой, которого у нас не было. Я не мог найти больше времени на круге в сравнении с тренировкой. Каждый раз, когда мне приходилось атаковать поребрик, сцепления не было.

Как только мы начали квалификацию и я увидел, как прибавили соперники, я понял, что это не наша борьба. Я не был удивлён отсутствием темпа. Наша машина не очень хороша на низкой скорости. В этом году в квалификациях между несколькими машинами очень плотная борьба, так что, если вам не хватает баланса или чувства машины, вы не можете бороться за высокое место», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.