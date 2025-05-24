Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: не был удивлён отсутствием темпа у «Ред Булл»

Ферстаппен: не был удивлён отсутствием темпа у «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятую позицию по итогам квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

«Основная потеря времени была на втором секторе. Все повороты, где нужно механическое сцепление с трассой, которого у нас не было. Я не мог найти больше времени на круге в сравнении с тренировкой. Каждый раз, когда мне приходилось атаковать поребрик, сцепления не было.

Как только мы начали квалификацию и я увидел, как прибавили соперники, я понял, что это не наша борьба. Я не был удивлён отсутствием темпа. Наша машина не очень хороша на низкой скорости. В этом году в квалификациях между несколькими машинами очень плотная борьба, так что, если вам не хватает баланса или чувства машины, вы не можете бороться за высокое место», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Материалы по теме
Норрис лишил-таки Леклера домашнего поула! У «Мерседеса» — просто катастрофа
Норрис лишил-таки Леклера домашнего поула! У «Мерседеса» — просто катастрофа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android