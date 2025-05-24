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Ферстаппен не винит Хэмилтона за блокировку, но считает, что Льюис должен получить штраф

Ферстаппен не винит Хэмилтона за блокировку, но считает, что Льюис должен получить штраф
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об инциденте с семикратным чемпионом мира пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

«Когда соперник блокирует вас на высокой скорости, это неприятно. Я видел, что команда сказала ему, что я ехал медленно, хотя это было не так, так что здесь нет вины самого Льюиса. Мы поговорили с ним об этом. Это простая ситуация, но такого не должно происходить. Это была ошибка команды.

Если посмотреть на историю, то Льюиса должен ждать штраф. Но это больше вина команды. Но обычно в квалификации судьи довольно строги к таким вещам», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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