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Xiaomi представила свой первый кроссовер. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,23 секунды

Xiaomi представила свой первый кроссовер. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,23 секунды
Xiaomi YU7
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Компания Xiaomi представила свой новый электромобиль — кроссовер YU7. Создатели отмечают, что название машины отсылает к китайской фразе «едущий по ветру».

Xiaomi YU7

Xiaomi YU7

Фото: Xiaomi

Дизайн автомобиля выполнен в том же стиле, что и электроседан SU7, представленный Xiaomi в декабре 2023 года. Кроссовер будет доступен в трёх вариантах. Стандартный YU7 обладает лишь задним приводом и мощностью в 235 кВт (320 л. с.), он достигает 100 км/ч за 5,88 секунды и способен разгоняться до 240 км/ч.

Xiaomi YU7

Xiaomi YU7

Фото: Xiaomi

Xiaomi YU7 Pro получит дополнительный мотор на передней оси, а его суммарная мощность составит 365 кВт (496 л. с.), благодаря чему время разгона до 100 км/ч сократится до 4,27 секунды.

Xiaomi YU7

Xiaomi YU7

Фото: Xiaomi

Самый мощный вариант кроссовера — YU7 Max — получил 508 кВт (691 л. с.) мощности и достигает 100 км/ч за 3,23 секунды, а его максимальная скорость составляет 253 км/ч.

Xiaomi YU7

Xiaomi YU7

Фото: Xiaomi

При этом запас хода Xiaomi YU7 Max составляет 760 км, тогда как YU7 Pro способен проехать на одной зарядке 770 км, а стандартный YU7 — 835 км.

Интерьер Xiaomi YU7

Интерьер Xiaomi YU7

Фото: Xiaomi

Официальная презентация машины запланирована на июль 2025 года. Ожидается, что дата начала поставок и цены на автомобиль будут объявлены на ней.

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