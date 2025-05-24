Стролл получил второй штраф на стартовой решётке Гран-при Монако

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл потеряет три позиции на старте гонки Гран-при Монако за блокировку пилота «Альпин» Пьера Гасли в первом сегменте квалификации.

Напомним, это уже второй штраф Стролла за этот уикенд — ранее канадец получил потерю одной позиции на старте гонки за блокировку Шарля Леклера и аварию с ним в первой сессии свободных заездов.

Формула-1. Гран-при Монако. Стартовая решётка с учётом штрафов Стролла и Бермана

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

8. Эстебан Окон («Хаас»).

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

10. Александр Албон («Уильямс»).

11. Карлос Сайнс («Уильямс»).

12. Юки Цунода («Ред Булл»).

13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

14. Джордж Расселл («Мерседес»).

15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

17. Пьер Гасли («Альпин»).

18. Франко Колапинто («Альпин»).

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

20. Оливер Берман («Хаас»).