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Хэмилтон потеряет три позиции на старте Гран-при Монако за блокировку Ферстаппена

Пилот «Феррари» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон получил штраф в три позиции на стартовой решётке Гран-при Монако.

Хэмилтон был вызван к стюардам за блокировку четырёхкратного и действующего чемпиона мира гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Таким образом, Хэмилтон, ставший по итогам квалификации четвёртым, уйдёт в бой с седьмой позиции.

Формула-1. Гран-при Монако. Стартовая решётка с учётом штрафов Стролла, Бермана и Хэмилтона

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

8. Эстебан Окон («Хаас»).

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

10. Александр Албон («Уильямс»).

11. Карлос Сайнс («Уильямс»).

12. Юки Цунода («Ред Булл»).

13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

14. Джордж Расселл («Мерседес»).

15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

17. Пьер Гасли («Альпин»).

18. Франко Колапинто («Альпин»).

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

20. Оливер Берман («Хаас»).