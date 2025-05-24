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Хэмилтон объяснил причины аварии в третьей тренировке Гран-при Монако

Хэмилтон объяснил причины аварии в третьей тренировке Гран-при Монако
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою аварию в третьей тренировке Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

«Не самый лучший день, но в целом уикенд складывается хорошо. Было здорово ехать за рулём «Феррари» по этой трассе. Машина чувствовала себя хорошо. Авария в третьей тренировке явно не пошла мне на пользу. У меня было несколько машин впереди, я потерял прижимную силу в задней части машины, и её сорвало. Но команда проделала потрясающую работу, чтобы вернуть машину в бой», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, по итогам квалификации Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат, однако получил штраф в три позиции за блокировку пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в квалификации и будет стартовать седьмым.

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