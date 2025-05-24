Хэмилтон объяснил причины аварии в третьей тренировке Гран-при Монако
Поделиться
Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою аварию в третьей тренировке Гран-при Монако.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175
«Не самый лучший день, но в целом уикенд складывается хорошо. Было здорово ехать за рулём «Феррари» по этой трассе. Машина чувствовала себя хорошо. Авария в третьей тренировке явно не пошла мне на пользу. У меня было несколько машин впереди, я потерял прижимную силу в задней части машины, и её сорвало. Но команда проделала потрясающую работу, чтобы вернуть машину в бой», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.
Напомним, по итогам квалификации Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат, однако получил штраф в три позиции за блокировку пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в квалификации и будет стартовать седьмым.
Комментарии
- 24 мая 2025
-
21:15
-
21:12
-
20:36
-
20:33
-
20:12
-
19:40
-
19:23
-
19:21
-
19:17
-
19:09
-
18:57
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:18
-
17:40
-
17:24
-
17:08
-
16:49
-
16:15
-
16:05
-
15:55
-
15:39
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
13:55
-
13:02
-
12:33
-
12:09
-
11:54
-
11:44
-
11:00
-
10:59
-
10:45