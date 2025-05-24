Хэмилтон — о блокировке Ферстаппена: сначала команда сказала мне одно, а затем другое

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался об инциденте с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в квалификации Гран-при Монако.
«Квалификации здесь всегда очень весёлые. Очень сложно никому не помешать. Я думаю, я хорошо с этим справлялся, но потом команда сообщила мне сначала, что Макс на быстром круге, а затем они сказали, что он не на быстрой попытке. Я как раз собирался ускориться. Я проехал в полный газ примерно 10 метров. Я был не на траектории, но, безусловно, помешал ему», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.
Напомним, по итогам квалификации Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат, однако получил штраф в три позиции за блокировку пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в квалификации и будет стартовать седьмым.
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