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Вассёр подвёл итоги успешной для «Феррари» квалификации

Вассёр подвёл итоги успешной для «Феррари» квалификации
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

«Мы были близки к поулу. У «Макларена» была немного другая стратегия на квалификацию по шинам, но, думаю, Шарль провёл отличную сессию. Это был первый случай, когда мы смогли собрать всё воедино, так что мы удовлетворены проделанной работой. Завтра нас ждёт вызов, но у нас будет борьба двое на двое.

У Льюиса была авария в третьей тренировке, так что нам пришлось заменить коробку передач, переднюю и заднюю подвески. Честно говоря, в моменте я даже не был уверен, что он выступит в первом сегменте, так что это было отличное выступление», — приводит слова Фредерика Вассёра Sky Sports.

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