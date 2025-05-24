Предварительная стартовая решётка Гран-при Монако Формулы-1

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Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку Гран-при Монако Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 в Монте-Карло должна стартовать в 16:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации случилось несколько перестановок — штрафы получили пилот «Хааса» Оливер Берман (10 позиций), пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл (3+1 позиция) и гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон (3 позиции).

Формула-1. Гран-при Монако. Стартовая решётка с учётом штрафов Стролла, Бермана и Хэмилтона

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

8. Эстебан Окон («Хаас»).

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

10. Александр Албон («Уильямс»).

11. Карлос Сайнс («Уильямс»).

12. Юки Цунода («Ред Булл»).

13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

14. Джордж Расселл («Мерседес»).

15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

17. Пьер Гасли («Альпин»).

18. Франко Колапинто («Альпин»).

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

20. Оливер Берман («Хаас»).