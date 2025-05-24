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Расселл высказался о технической проблеме в квалификации Гран-при Монако

Расселл высказался о технической проблеме в квалификации Гран-при Монако
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, которую он не смог закончить из-за отключения батареи. Расселл остался в протоколе квалификации на 14-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

«Сегодняшний день был невероятно разочаровывающим. В первом сегменте я чувствовал себя отлично в машине, команда проделала фантастическую работу, чтобы изменить ситуацию после трёх сложных тренировок. Не иметь возможности показать, на что ты способен в квалификации, расстраивает и разбивает сердце. Я считаю, что у нас был шанс оказаться на первых двух рядах. Я использовал только один комплект «софта», а во втором сегменте «медиум» показал себя хорошо.

Проблема была странной. Я наехал на кочку на выходе из первого поворота и потерял мощность. Было ощущение, что что-то просто отключилось. Я сделал всё, чтобы вернуть машину в боксы, а затем перезапустить её, когда остановился в тоннеле. Но, к сожалению, мы ничего не смогли сделать. Стартовать с 14-й позиции — это далеко от идеала. Особенно в Монако. Будет сложно набрать что-то большее, чем небольшие очки, но с двумя обязательными остановками нужно посмотреть, что получится», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

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