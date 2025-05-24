Антонелли прокомментировал аварию в квалификации Гран-при Монако

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, которую он закончил на 15-й позиции из-за аварии в концовке первого сегмента.

«Я просто опустошён тем, как прошла квалификация. В Монако ты всегда близок к пределу, а грань между верным и неверным решением крайне тонка. Это особенно верно в отношении квалификации. Я пытался найти недостающие десятые, но в конечном итоге допустил ненужную и дорогостоящую ошибку. Я повернул немного раньше обычного в 10-м повороте и зацепил барьер. Я получил повреждения передней части и ничего не мог поделать дальше, будучи просто пассажиром машины. У меня было достаточно темпа, чтобы пройти в финал квалификации, так что ошибка стоила дорого.

Обидно, потому что мы смогли вернуться в хорошую позицию, а я находил отличный ритм. Мы боролись весь уикенд до этого момента, но я продолжал улучшать круг за кругом в первом сегменте. Я чувствовал себя хорошо в машине сегодня и могу только извиниться перед командой. Старт с 14-го места завтра в Монако означает, что нам нужно думать иначе. Мы не ожидали, что будем обеими машинами так далеко на старте, так что завтра постараемся использовать любую возможность и побороться за все возможные позиции», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.