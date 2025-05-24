Марко: рассчитывали, что Цунода пройдёт в третий сегмент

Советник команды «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о неудачной квалификации японского пилота коллектива Юки Цуноды.

«Стоит честно сказать, что у Юки болид не той спецификации, что у Макса. Но это потому, что он сам попал в серьёзную аварию в Имоле. Но мы всё же ожидали, что он пройдёт в третий сегмент квалификации», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

Напомним, Цунода по итогам квалификации остался на 12-й позиции. Его напарник Макс Ферстаппен стал пятым, но будет стартовать четвёртым после штрафа гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис.