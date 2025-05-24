Марко: рассчитывали, что Цунода пройдёт в третий сегмент
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Советник команды «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о неудачной квалификации японского пилота коллектива Юки Цуноды.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175
«Стоит честно сказать, что у Юки болид не той спецификации, что у Макса. Но это потому, что он сам попал в серьёзную аварию в Имоле. Но мы всё же ожидали, что он пройдёт в третий сегмент квалификации», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.
Напомним, Цунода по итогам квалификации остался на 12-й позиции. Его напарник Макс Ферстаппен стал пятым, но будет стартовать четвёртым после штрафа гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис.
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