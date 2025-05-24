«Не могу раскрыть детали». Цунода загадочно высказался о проблемах в квалификации

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода загадочно описал проблемы, с которыми он столкнулся в квалификации Гран-при Монако, которую он закончил 12-м.

«Несмотря на ужасный трафик, у нас весь уикенд был хороший темп. Думаю, я был близко к временам Макса, так что было обидно вылететь во втором сегменте. Ещё со вчерашнего дня у нас были проблемы со сцеплением на «софте», но в этот раз дело было даже не в шинах. Были другие сложности, но я не могу вдаваться в детали.

Нам нужно обсудить варианты стратегии с командой. Гонка будет сложной, но я хочу выложиться по максимуму и подняться выше. Я не так далеко от очков, так что постараюсь сделать всё возможное.

Я не могу раскрыть детали, но сегодня дело было не только в шинах. Я просто не смог выложиться на полную. Не могу комментировать это», — приводит слова Цуноды Shiga Sports.

Напарник Цуноды Макс Ферстаппен стал пятым, но будет стартовать четвёртым после штрафа гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис.