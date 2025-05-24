Алонсо: завтра десятка будет отличаться от сегодняшней

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об итогах квалификации и поделился мнением о предстоящей гонке, которую он начнёт с шестой позиции.

«Все будут играться с тактикой, те, кто стартует в первой десятке, могут всё потерять, а те, кто будет стартовать за пределами десятки, могут только выиграть, потому что иначе у них не будет очков. Я бы предпочёл старый формат гонки в Монако, потому что я пробился в третий сегмент, но ничего не поменять.

Я надеюсь, что завтра мы хорошо справимся тактически и сможем даже отыграть пару позиций. Но, думаю, завтра десятка будет отличаться от сегодняшней. Хоть мне и жаль говорить такое», — приводит слова Алонсо Marca.