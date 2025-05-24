Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Пирелли» ждут использования «софта» в гонке

В «Пирелли» ждут использования «софта» в гонке
Комментарии

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола высказался о вариантах стратегии в гонке Гран-при Монако, где будет два обязательных пит-стопа.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

«Все три состава шин будут задействованы, потому что у трёх команд — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» и «Кик-Заубер» — есть только по одному комплекту нового «харда» и «медиума», так что им придётся использовать «софт» во время гонки. Мы знаем, что команда здорово используют любые возможности для достижения цели, и можем ждать некоторых сюрпризов, включая продолжительность стартового отрезка», — приводит слова Изолы пресс-служба «Пирелли».

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит Шарль Леклер из «Феррари».

Материалы по теме
Норрис лишил-таки Леклера домашнего поула! У «Мерседеса» — просто катастрофа
Норрис лишил-таки Леклера домашнего поула! У «Мерседеса» — просто катастрофа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android