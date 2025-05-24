В «Пирелли» ждут использования «софта» в гонке

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола высказался о вариантах стратегии в гонке Гран-при Монако, где будет два обязательных пит-стопа.

«Все три состава шин будут задействованы, потому что у трёх команд — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» и «Кик-Заубер» — есть только по одному комплекту нового «харда» и «медиума», так что им придётся использовать «софт» во время гонки. Мы знаем, что команда здорово используют любые возможности для достижения цели, и можем ждать некоторых сюрпризов, включая продолжительность стартового отрезка», — приводит слова Изолы пресс-служба «Пирелли».

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит Шарль Леклер из «Феррари».