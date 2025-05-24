В «Пирелли» ждут использования «софта» в гонке
Поделиться
Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола высказался о вариантах стратегии в гонке Гран-при Монако, где будет два обязательных пит-стопа.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175
«Все три состава шин будут задействованы, потому что у трёх команд — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» и «Кик-Заубер» — есть только по одному комплекту нового «харда» и «медиума», так что им придётся использовать «софт» во время гонки. Мы знаем, что команда здорово используют любые возможности для достижения цели, и можем ждать некоторых сюрпризов, включая продолжительность стартового отрезка», — приводит слова Изолы пресс-служба «Пирелли».
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит Шарль Леклер из «Феррари».
Комментарии
- 24 мая 2025
-
23:57
-
23:36
-
23:00
-
22:47
-
22:43
-
22:39
-
21:56
-
21:15
-
21:12
-
20:36
-
20:33
-
20:12
-
19:40
-
19:23
-
19:21
-
19:17
-
19:09
-
18:57
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:18
-
17:40
-
17:24
-
17:08
-
16:49
-
16:15
-
16:05
-
15:55
-
15:39
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
13:55
-
13:02