Хэмилтон объяснил блокировку Ферстаппена неверной информацией на экране
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался об инциденте с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в квалификации Гран-при Монако.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175
«Не знаю, была ли проблема с экраном компьютера. Сначала мне показало, что Макс на быстром круге, а потом информация исчезла. Мне дали такую информацию. Мне сказали, что он на круге. Поэтому я отодвинулся в сторону, я был вне траектории. Думаю, в команде поняли, что он не на круге, поэтому я начал ускоряться. Я был слева и не выезжал на траекторию», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
Напомним, по итогам квалификации Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат, однако получил штраф в три позиции за блокировку пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в квалификации и будет стартовать седьмым.
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