Хэмилтон объяснил блокировку Ферстаппена неверной информацией на экране

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался об инциденте с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в квалификации Гран-при Монако.

«Не знаю, была ли проблема с экраном компьютера. Сначала мне показало, что Макс на быстром круге, а потом информация исчезла. Мне дали такую информацию. Мне сказали, что он на круге. Поэтому я отодвинулся в сторону, я был вне траектории. Думаю, в команде поняли, что он не на круге, поэтому я начал ускоряться. Я был слева и не выезжал на траекторию», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Напомним, по итогам квалификации Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат, однако получил штраф в три позиции за блокировку пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в квалификации и будет стартовать седьмым.