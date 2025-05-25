«500 миль Индианаполиса» — 2025: во сколько начало гонки 25 мая

В воскресенье, 25 мая, состоится 109-я в истории гонка «500 миль Индианаполиса». Заезд начнётся в 19:45 по московскому времени.

Напомним, с поул-позиции в гонке будет стартовать российско-израильский гонщик Роберт Шварцман. Компанию на первом ряду ему составят экс-пилот Формулы-1 японец Такума Сато и представитель Мексики Пато О'Уорд.

Шварцман стал первым новичком, завоевавшим поул, с 1983 года — до Роберта таковым был Тео Фаби на гонке 1983 года.

Посмотреть гонку «500 миль Индианаполиса» можно будет на телеканале Viasat (для Прибалтики). Официальной трансляции в России не будет, но посмотреть гонку можно будет при помощи сервисов IPTV на телеканалах FOX Sports (США), и Sky Sport F1 (Великобритания).