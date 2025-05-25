Йос Ферстаппен: я растил Макса не так плохо и жестоко, как многие думают. Образ рисуют СМИ

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл», рассказал о воспитании своего сына и о том, как негативно выставляют его в СМИ.

«Я думаю, что я больше, чем просто отец. Макс, Рэймонд [Вермюлен] и я всегда обо всём говорим. Также думаю, что для Макса очень хорошо, что рядом с ним есть кто-то, кто держит руку на пульсе и настроен критически. Это делает Макса таким отличным пилотом и человек.

И этот негатив обо мне, ну, этот образ, который рисуют в СМИ. Возможно, это также из-за моего выражения лица. Но люди, которые хорошо меня знают, думают иначе. Я знаю, как я растил Макса, и на самом деле это было не так плохо или жестоко, как думают многие. Нам также было очень весело вместе. Но, будучи критичным и реалистичным, он с раннего возраста научился тому, что такое хорошо и что такое плохо. И что между этими понятиями нет ничего общего», — приводит слова Йоса издание De Telegraaf.