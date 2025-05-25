Цолов выиграл основную гонку Формулы-3 в Монако, Билински — второй, Бойя — третий

В воскресенье, 25 мая, в Монако прошла основная гонка четвёртого этапа Формулы-3, победу в которой одержал болгарский гонщик Никола Цолов из команды «Кампос», вторым финишировал обладатель поула этого уикенда Роман Билински из «Родена», третьим — Мари Бойя («Кампос»).
Формула-3. Монако. Основная гонка
1. Никола Цолов («Кампос») — 27 кругов.
2. Роман Билински («Роден») +7.2.
3. Мари Бойя («Кампос») +7.7.
4. Каллум Войзин («Роден») +8.4.
5. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») +8.7.
6. Лоуренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +9.4.
7. Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +12.9.
8. Мартиниус Стенсхорн («Хайтек») +13.7.
9. Луи Шарп («Роден») +14.3.
10. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +14.8.