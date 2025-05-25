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«Леклер сказал, что помог бы Хэмилтону». Пиастри и Норрис — о командных приказах в Монако

«Леклер сказал, что помог бы Хэмилтону». Пиастри и Норрис — о командных приказах в Монако
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24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», и его напарник 25-летний британский пилот Ландо Норрис ответили на вопрос журналиста на пресс-конференции после субботней квалификации о командной тактике на Гран-при Монако и поможет ли в случае чего Пиастри Норрису победить.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175

«Сколько ты собираешься мне заплатить за это?» — спросил Пиастри у Норриса.

«Шарль только что сказал мне, что помог бы Льюису одержать победу», — ответил Норрис.

«Возвращаясь к вашему вопросу, имею в виду, что я тоже хочу выиграть гонку. Итак, давайте посмотрим, что произойдёт. Я думаю, что это будет довольно хаотичный заезд, но посмотрим, что получится», — произнёс Пиастри.

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