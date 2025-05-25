«Леклер сказал, что помог бы Хэмилтону». Пиастри и Норрис — о командных приказах в Монако
Поделиться
24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», и его напарник 25-летний британский пилот Ландо Норрис ответили на вопрос журналиста на пресс-конференции после субботней квалификации о командной тактике на Гран-при Монако и поможет ли в случае чего Пиастри Норрису победить.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.954
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.175
«Сколько ты собираешься мне заплатить за это?» — спросил Пиастри у Норриса.
«Шарль только что сказал мне, что помог бы Льюису одержать победу», — ответил Норрис.
«Возвращаясь к вашему вопросу, имею в виду, что я тоже хочу выиграть гонку. Итак, давайте посмотрим, что произойдёт. Я думаю, что это будет довольно хаотичный заезд, но посмотрим, что получится», — произнёс Пиастри.
Комментарии
- 25 мая 2025
-
10:58
-
10:43
-
10:32
-
09:51
-
09:25
-
09:00
-
00:42
- 24 мая 2025
-
23:57
-
23:36
-
23:00
-
22:47
-
22:43
-
22:39
-
21:56
-
21:15
-
21:12
-
20:36
-
20:33
-
20:12
-
19:40
-
19:23
-
19:21
-
19:17
-
19:09
-
18:57
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:18
-
17:40
-
17:24
-
17:08
-
16:49
-
16:15
-
16:05