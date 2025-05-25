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Роман Тиводар выиграл квалификацию RDS GP на новой «обратной» конфигурации «Игора Драйв»

Роман Тиводар выиграл квалификацию RDS GP на новой «обратной» конфигурации «Игора Драйв»
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Второй этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) доказал, что в какое бы время года турнир ни приезжал в Санкт-Петербург, погода на трассе «Игора Драйв» всегда готова преподнести сюрпризы. Петербургские дожди, с которыми пилоты главного турнира России по дрифту уже были знакомы по летним и осенним этапам, сыграли свою роль и на первом в истории автодрома весеннем уикенде RDS GP.

Прошедший перед стартом квалификации в субботу дождь сделал покрытие влажным, но к таким условиям на трассе пилоты смогли адаптироваться ещё по ходу пятничных тренировок. Основной проблемой стал подсыхающий асфальт, который начал избавляться от влаги неравномерно, провоцируя серьёзные ошибки даже у опытнейших спортсменов. На своём примере в этом убедился самый титулованный пилот RDS GP Георгий Чивчян — лидер Takayama Forward Auto свою первую попытку обнулил, а во второй вынужден был ехать достаточно аккуратно, чтобы не допустить ещё одной фатальной ошибки.

Фото: RDS GP

Долгое время лидерство в квалификации удерживал Артём Шабанов (TimeUp). По жребию действующему чемпиону RDS GP выпало открывать сессию — первой же попыткой он проехал на 98 баллов из 100 и имел все шансы впервые в своей карьере выиграть квалификацию Гран-при Российской Дрифт Серии. Однако с минимальным перевесом (98,5 баллов) победу в квалификации на свой счёт записал Роман Тиводар из Takayama Forward Auto. Этот успех в очередной раз закрепил за ним статус спортсмена, который лучше прочих адаптируется к новым конфигурациям — в активе Романа уже есть несколько квалификационных триумфов, завоёванных в новых для всех условиях.

Третьим в квалификации на новой конфигурации «Игора Драйв» стал Аркадий Цареградцев. Проехав на 94 балла, лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» блестяще реабилитировался за фиаско на предыдущем этапе. Также в неофициальный «клуб 90+» по итогам субботы в Санкт-Петербурге вошли: Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) с результатом 93,5 балла, Данила Скоробогатов (LUKOIL Racing Drift Team) с проездом на 91,5 балл, Дмитрий Ермохин («АВТОБАН») с попыткой на 91 балл и Максим Гроссман (TimeUp) с 90 баллами.

Фото: RDS GP

RDS GP 2025. 2-й этап. Igora Drive. ТОП-16:

  • Роман Тиводар — Евгений Лосев
  • Дмитрий Ермохин — Максим Гроссман
  • Аркадий Цареградцев — Сергей Кузнецов
  • Дмитрий Щербина — Илья Попов
  • Артём Шабанов — Пётр Бородин
  • Данила Скоробогатов — Дамир Идиятулин
  • Денис Мигаль — Антон Козлов
  • Тимофей Добровольский — Георгий Чивчян

Участники второго этапа Гран-При Российской Дрифт Серии сезона-2025 продолжат борьбу на «Игора Драйв» сегодня, 25 мая. Парные заезды ТОП-16 определят участников дальнейших дуэлей вплоть до финала, в которых будут выявлены победитель и призёры весеннего уик-энда RDS GP в Санкт-Петербурге. Следить за заездами в прямом эфире можно на платформе RDS TV по подписке.

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