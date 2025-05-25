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Фото: массовый завал на старте гонки Формулы-2 в Монако

Фото: массовый завал на старте гонки Формулы-2 в Монако
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В воскресенье, 25 мая, в Монако проходит основная гонка четвёртого этапа Формулы-2. На старте заезда два пилота, стартующие в первом ряду, — Алекс Данн из команды «Роден» и Виктор Мартинс из «АРТ Гран-при» — столкнулись в первом повороте, что вызвало массовый завал. Гонка прервана красными флагами.

Формула-2 2025. Этап 5, Монте-Карло, Монако
Гран-при Монако. Основная гонка (42 круга)
25 мая 2025, воскресенье. 10:40 МСК
Остановлено
1
Алекс Данн
Rodin Motorsport
2
Виктор Мартинс
ART Grand Prix
3
Леонардо Форнароли
Invicta Virtuosi Racing

Фото: Кадр из трансляции

Данн стартовал с поул-позиции, но проиграл начальный рывок, из-за чего Мартинс попробовал войти в первый поворот по внешней траектории. Ирландец же решил не уступать, из-за чего носом болида въехал в бок французскому пилоту. В результате оба гонщика врезались в барьер, перекрыв бóльшую часть трассы, что вызвало массовый завал.

Фото: Кадр из трансляции

В результате лидерство захватил итальянец Леонардо Форнароли из «Инвикты», начавший гонку с третьей позиции. Из 22 пилотов на трассе осталось 12.

Фото: Кадр из трансляции

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