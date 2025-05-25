Фото: массовый завал на старте гонки Формулы-2 в Монако

В воскресенье, 25 мая, в Монако проходит основная гонка четвёртого этапа Формулы-2. На старте заезда два пилота, стартующие в первом ряду, — Алекс Данн из команды «Роден» и Виктор Мартинс из «АРТ Гран-при» — столкнулись в первом повороте, что вызвало массовый завал. Гонка прервана красными флагами.

Фото: Кадр из трансляции

Данн стартовал с поул-позиции, но проиграл начальный рывок, из-за чего Мартинс попробовал войти в первый поворот по внешней траектории. Ирландец же решил не уступать, из-за чего носом болида въехал в бок французскому пилоту. В результате оба гонщика врезались в барьер, перекрыв бóльшую часть трассы, что вызвало массовый завал.

Фото: Кадр из трансляции

В результате лидерство захватил итальянец Леонардо Форнароли из «Инвикты», начавший гонку с третьей позиции. Из 22 пилотов на трассе осталось 12.