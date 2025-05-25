Болид «Феррари» F2001 Шумахера был продан за рекордную сумму — New York Times

Болид Формулы-1 F2001, сконструированный итальянским коллективом «Феррари» и на котором легендарный Михаэль Шумахер выступал в сезоне 2001 года, был продан за сумму в $ 18,17 млн на аукционе в Монако в преддверии квалификации восьмого этапа «Королевских гонок».

Торги начались с $ 9,09 млн, достигнув высшей отметки в $ 18,17 млн. Таким образом, этот проданный лот побил прошлый рекорд автомобилей Формулы-1 Михаэля Шумахера. F2003, который был также отдан на аукционе, но в 2022 году за сумму в $ 13,2 млн.

F2001 занял четвёртое место по сумме продажи болидов Формулы-1. Первое три места принадлежат «Мерседесу» — W196, на котором пилотировали Хуан Мануэль Фанхио и Стерлинг Мосс, достиг суммы в $ 52,52 млн на аукционе, ещё один W196 был продан за $ 29,6 млн, а болид W04, на котором Льюис Хэмилтон одержал первую победу в «Серебряных стрелах», ушёл за $ 18,8 млн.