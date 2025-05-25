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Формула-2 — Монако — результаты гонки

Кроуфорд выиграл гонку Ф-2 в Монако после массовой аварии, Форнароли — 2-й, Монтойя — 3-й
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В воскресенье, 25 мая, в Монако прошла основная гонка четвёртого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года, победу в которой одержал американский гонщик команды «ДАМС» Джек Кроуфорд. Итальянский пилот «Инвикты»
Леонардо Форнароли стал вторым. Себастьян Монтойя («Према») впервые в своей карьере Формулы-2 поднялся на подиум, финишировав третьим.

Формула-2 2025. Этап 5, Монте-Карло, Монако
Гран-при Монако. Основная гонка (16 кругов)
25 мая 2025, воскресенье. 10:40 МСК
Окончено
1
Джек Кроуфорд
DAMS
2
Леонардо Форнароли
Invicta Virtuosi Racing
+6.6
3
Себастьян Монтойя
Prema Racing
+8.2

Юниор «Ред Булл» из «Кампоса» Арвид Линдблад закончил заезд третьим, но был оштрафован на пять секунд за превышение скорости на пит-лейне. На старте гонки произошёл массовый завал. За пять с небольшим минут до конца заезда были вывешены красные флаги, и гонка не была возобновлена.

Формула-2. Монако. Гонка

1. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 16 кругов.
2. Леонардо Форнароли («Инвикта») +6.6.
3. Себастьян Монтойя («Према») +8.2.
4. Люк Браунинг («Хайтек») +12.0.
5. Арвид Линдблад («Кампос») +12.2.
6. Куш Майни («ДАМС») +17.2.
7. Роман Станек («Инвикта») +19.3.
8. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +21.7.
9. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +37.9.
10. Джон Беннет («Ван Амерсфорт Рейсинг») +50.5

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