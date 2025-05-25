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Фото: «Ред Булл» привёз в Монако гиперкар, сконструированный Эдрианом Ньюи

Фото: «Ред Булл» привёз в Монако гиперкар, сконструированный Эдрианом Ньюи
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Коллектив «Ред Булл» привёз в паддок восьмого этапа «Королевских гонок» сезона 2025 года гиперкар RB17, который был сконструирован именитым инженером Эдрианом Ньюи.

Фото: redbullracing.com

Этот проект стал последним, который британский конструктор сделал в составе австрийского коллектива. Ньюи завершал работу уже после того, как его обязанности в Формуле-1 были окончены.

Сообщается, что всего было построено 50 гиперкаров RB17. В автомобиле установлен двигатель V10 с 1000 л. с., скорость соответствует болидам Формулы-1, а стоимость достигает £ 5 млн.

Проект RB17 воплотить в жизнь Эдриану помогла компания Red Bull Advanced Technologies (RBAT), выросшая из отдела команды Формулы-1 в отдельный бизнес, оказывающий инжиниринговые услуги всем заинтересованным сторонам. Технический директор RBAT Роб Грей лаконично описал проект как «сборник лучших хитов от Ньюи».

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