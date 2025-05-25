Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Только два дебютанта Формулы-1 в XXI веке попадали в топ-5 на стартовой решётке ГП Монако

Только два дебютанта Формулы-1 в XXI веке попадали в топ-5 на стартовой решётке ГП Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Только два пилота-дебютанта в истории Формулы-1 смогли попасть занять стартовую позицию в пятёрке гонщиков «Королевских гонок» на Гран-при Монако в XXI веке.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который дебютировал в возрасте 22 лет в 2007 году за команду «Макларен», на своём первом этапе в Монако смог показать второе время в квалификации.

В 2025 году 20-летний франко-алжирский гонщик Исак Хаджар, представляющий коллектив «Рейсинг Буллз», продемонстрировал шестой квалификационный результат в Монако. Но из-за штрафа Хэмилтона в три позиции за блокировку Макса Ферстаппена («Ред Булл») Хаджар займёт пятую позицию на старте.

Формула-1. Гран-при Монако. Предварительная стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
8. Эстебан Окон («Хаас»).
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
10. Александр Албон («Уильямс»).

Материалы по теме
Болид «Феррари» F2001 Шумахера был продан за рекордную сумму — New York Times
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android