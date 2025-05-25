Только два дебютанта Формулы-1 в XXI веке попадали в топ-5 на стартовой решётке ГП Монако

Только два пилота-дебютанта в истории Формулы-1 смогли попасть занять стартовую позицию в пятёрке гонщиков «Королевских гонок» на Гран-при Монако в XXI веке.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который дебютировал в возрасте 22 лет в 2007 году за команду «Макларен», на своём первом этапе в Монако смог показать второе время в квалификации.

В 2025 году 20-летний франко-алжирский гонщик Исак Хаджар, представляющий коллектив «Рейсинг Буллз», продемонстрировал шестой квалификационный результат в Монако. Но из-за штрафа Хэмилтона в три позиции за блокировку Макса Ферстаппена («Ред Булл») Хаджар займёт пятую позицию на старте.

Формула-1. Гран-при Монако. Предварительная стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

8. Эстебан Окон («Хаас»).

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

10. Александр Албон («Уильямс»).