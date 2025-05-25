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Экс-пилот Формулы-1 заявил, что проблемы Хэмилтона в 2025 году связаны с возрастом

Экс-пилот Формулы-1 заявил, что проблемы Хэмилтона в 2025 году связаны с возрастом
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48-летний бывший гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд заявил, что у 40-летнего пилота и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, представляющего коллектив «Феррари», проблемы с темпом связаны с возрастом.

«Я думаю, впереди ещё много работы. Если машина ему подходит, он всё ещё может показать себя с лучшей стороны. Мы убедились в этом в Китае. Но по сравнению с [Шарлем] Леклером он сейчас отстаёт, особенно в квалификациях.

Даже если кому-то не нравится это слышать, но он уже не такой молодой. Если сравнить его с Хэмилтоном пятилетней или 10-летней давности, то можно отчётливо увидеть разницу», — приводит слова Хайдфельда издание Nextgen-Auto.

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