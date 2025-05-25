Норрис назвал двух молодых гонщиков, в карьеру которых бы инвестировал

25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий коллектив «Макларен», назвал двух пилотов молодёжных серий, в развитие карьеры которых он бы инвестировал.

— Ландо, если бы мы говорили о твоей личной команде, то в каких двух пилотов ты бы инвестировал?

— Ох, чёрт, это очень хороший вопрос. Я бы пошёл и дальше с академией «Макларена», поэтому выбрал бы Алекса Данна. Он прекрасно делает свою работу и просто милый парень. Кто же ещё… Чёрт. Фредди Слейтер, — приводит слова Норриса издание Autosport.

Слейтер — 16-летний британский гонщик, выступающий в региональном чемпионате Европы по Формуле за «Прему».

Данн является пилотом Формулы-2 и представляет коллектив «Роден». Данн — лидер сезона-2025. В воскресенье, 25 мая, на старте гонки в Монако спровоцировал массовую аварию.