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Экклстоун: Ферстаппен — лучший из всех, с кем я когда-либо сталкивался

Экклстоун: Ферстаппен — лучший из всех, с кем я когда-либо сталкивался
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Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о 27-летнем нидерландском гонщике и четырёхкратном чемпионе «Королевских гонок» Максе Ферстаппене из команды «Ред Булл».

«Макс – абсолютная вершина, лучший из всех, с кем я когда-либо сталкивался. Я не вижу в нём слабых мест. Он не жалуется, суров к другим и к самому себе, но, на мой взгляд, всегда справедлив.

Логично, что другие видят это по-другому. Они часто находят отговорки, потому что сами не находятся на его уровне и не хотят признавать, что у них нет шансов против Макса», — приводит слова Экклстоуна издание F1-Insider.

После семи этапов в сезоне 2025 года Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте, имея на своём счету 124 очка.

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