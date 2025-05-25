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«Инди-500» — 2025: где смотреть прямой эфир гонки, во сколько начало

«500 миль Индианаполиса» — 2025: где смотреть прямой эфир гонки, во сколько начало
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В воскресенье, 25 мая, состоится 109-я в истории гонка «500 миль Индианаполиса». Заезд начнётся в 19:45 по московскому времени.

Гонка будет транслироваться на телеканале FOX Sports. Также эфир можно будет посмотреть на канале Sky Sports F1. В странах Балтии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Viaplay.

Полный список телеканалов можно посмотреть по ссылке.

Официальной трансляции на территории России не будет, но посмотреть гонку можно будет как в специализированных группах и каналах в соцсетях, так и при помощи сервисов IPTV.

Напомним, с поул-позиции в гонке будет стартовать российско-израильский гонщик Роберт Шварцман. Компанию на первом ряду ему составят экс-пилот Формулы-1 японец Такума Сато и представитель Мексики Пато О'Уорд.

Шварцман стал первым новичком, завоевавшим поул, с 1983 года — до Роберта таковым был Тео Фаби на гонке 1983 года.

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